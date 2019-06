„Das wird die Türkei verändern“

Das „politische Charisma Erdoğans ist schwer beschädigt worden“, führt der Wissenschaftler weiter aus. Er werde in der türkischen Innenpolitik nicht mehr so bestimmend sein wie bisher. Außerdem werde der Ruf nach der Wiedereinführung der parlamentarischen Demokratie lauter werden – sie war ja nach dem Referendum 2017 in ein Präsidialsystem überführt worden. Nach dem Urnengang in Istanbul, wo immerhin jeder fünfte Türke lebt, ist Bağci überzeugt: „Die Ära Erdoğans wird in demokratischer Weise zu Ende gehen.“ Allerdings: Die nächsten landesweiten Parlaments- und Präsidentenwahlen finden regulär erst 2023 statt.