Das müssen Sie über den US-Vorwahlkampf wissen

Eigentlich ist es bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA noch eine Zeit hin: Der Präsident wird erst im November gewählt. Bei den Vorwahlen geht es um die Nominierung der Kandidaten der beiden großen Parteien in den Vereinigten Staaten: Demokraten und Republikaner. Vorwahlen sind in der amerikanischen Verfassung gar nicht verankert, sondern wurden von den beiden großen Parteien im 19. Jahrhundert eingeführt. Das politische System ist in den USA stärker auf Einzelpersonen zugeschnitten als etwa in vielen repräsentativen Demokratien Europas. Am Ende des Tages wird dann der aus den Vorwahlen als Sieger hervorgegangene Kandidat bei den Parteitagen offiziell mit viel Pomp zum Kandidaten gekürt.