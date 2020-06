Das Image von Obama ist dahin

Rede und Antwort stehen musste hingegen gestern Obamas Justizminister. Sowohl in Sachen Steuern als auch in Journalisten-Abhörungen wurde Eric Holder vor einem Kongress- Ausschuss „gegrillt“. Vor allem interessierte die Abgeordneten, wer in beiden Fällen den Auftrag dafür gegeben habe.

Wegen des Steuerskandals hatte Holder, dessen Kopf die Opposition bereits fordert, noch am Dienstag eine Untersuchung der Bundespolizei FBI angeordnet. Ziel sei es, zu klären, so Holder, „ob irgendwelche Gesetze gebrochen wurden“. Von der Bespitzelung der Journalisten hatte der Justizminister wohl gewusst, will aber selbst nicht den Befehl dafür erteilt haben.

Letztendlich aber fällt die Skandalserie wieder auf Obama zurück. Zumal dieser bereits seit Monaten den Eindruck macht, dass ihm in seiner zweiten Amtszeit nichts so richtig gelingen will. Mit seiner Finanzplanung kam er im Kongress nicht durch – weshalb seither in allen Bundesbehörden automatische Sparmaßnahmen nach dem Rasenmäherprinzip umgesetzt werden. Auch im Pentagon müssen ab Juli alle Zivilangestellten einmal pro Woche einen Tag lang – unbezahlt – der Arbeit fern bleiben.

Gescheitert ist Obama auch an einer von ihm massiv forcierten Verschärfung des Waffenrechts. Zögerlich agierte Obama bisher auch in der Syrien-Krise, obgleich er hier eine klare Linie verfolgt: Eine US-Intervention mit Bodentruppen in Syrien werde es nicht geben, versicherte er immer wieder. Zumindest in dieser Frage hat Obama die große Mehrheit der Amerikaner hinter sich.