Das große Feilschen um die Macht in Zagreb

Tatsächlich haben die Menschen, die am Samstagvormittag am Britischen Platz fürs Wochenende einkaufen, weniger im Einkaufskorb als im Vergleich zu ihren nördlichen Nachbarn. Ein Familienvater überlegt, überhaupt zur Wahl zu gehen: "Ganz ehrlich, die Politiker der beiden Großparteien sind farblos. Zum Glück gibt es bei uns wenigstens noch keine rechtsextreme Partei wie in anderen EU-Ländern."

Kopf an Kopf gehen die beiden großen Wahlblöcke – Sozialdemokraten und konservative HDZ – in den Wahlsonntag. Um regieren zu können aber wird der Wahlsieger auf jeden Fall einen oder mehrere kleine Koalitionspartner brauchen. Deshalb liegt das Schicksal der großen Parteien des jüngsten EU-Staates dieses Mal in den Händen der Kleinen. Kaum eine der Kleinparteien hat vor dem Urnengang durchblicken lassen, mit wem sie bevorzugt zusammenarbeiten würde. Und so wird noch am Wahlabend das große Feilschen mit den Kleinparteien beginnen.