Was hinter Damaskus’ Alkoholverbot steckt

Von Timo Buchhaus

Damaskus' kulturelles Leben ist so vielfältig wie seine Einwohner: Sunniten, Alawiten, Christen, Drusen, gläubige und säkulare Bevölkerungsgruppen leben hier auf engem Raum miteinander. Genau wie Tabak und Marihuana hat hier auch der Alkohol eine lange Geschichte. Er wird als Kulturgut geschätzt und etwa als Arak – ein traditioneller Anisschnaps – genossen.

In Damaskus wird Alkohol nun aus den Regalen und von den Karten genommen. Das hat die islamistische HTS von Interimspräsident Ahmed al–Sharaa, die die Stadtregierung stellt, beschlossen. Die Einwohner der Stadt protestierten heftig dagegen.