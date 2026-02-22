Nach Machtwechsel: IS ruft zum Kampf gegen neue Regierung in Syrien auf

Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat ihre Mitglieder am Samstag zum Kampf gegen die neue Regierung in Syrien aufgerufen. In seiner ersten Audiobotschaft seit zwei Jahren sagte der IS-Sprecher Abu Husaifa al-Ansari, IS-Mitglieder in Syrien sollten "das neue syrische Regime, seine säkulare Regierung und nationale Armee" bekämpfen und dies "zu ihrer Priorität" machen.

IS-Kämpfer gelten weiterhin als Gefahr

Der IS hatte 2014 weite Teile des Irak und Syriens unter seine Kontrolle gebracht, Massaker verübt und Frauen und Mädchen versklavt und sexuell missbraucht. 2017 erklärte die irakische Regierung ihren Sieg über die extremistische Gruppierung, zwei Jahre später nahmen in Syrien die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) die letzte IS-Bastion ein. Viele IS-Kämpfer zogen sich aber in riesige Wüstengebiete in beiden Ländern zurück und galten weiterhin als Gefahr.