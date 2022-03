Nach ihrer Verurteilung wegen Amtsvergehen durch ein eigens für sie eingesetztes Sondergericht hat Dänemarks frühere Ausländerministerin Inger Stöjberg nach eigenen Angaben ihre Strafe angetreten. Sie akzeptiere das Urteil aufrichtig und verbüße ihre Strafe nun per Fußfessel, damit sie sich um ihre Arbeit kümmern könne, schrieb die konservative Politikerin nach Angaben der Nachrichtenagentur Ritzau am Montag in ihrem Newsletter.

Stöjberg war im Dezember 2021 wegen eines Amtsvergehen von einem sogenannten Reichsgericht zu 60 Tagen Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach die heute 49-Jährige schuldig, bei der Trennung eines asylsuchenden Paares aus Syrien vorsätzlich gehandelt zu haben.