Nordkorea unter Cyberspionage-Verdacht: Andariel hackt weltweit

Die Sicherheitsbehörden Großbritanniens , der USA und Südkoreas haben nach eigenen Angaben eine Cyberspionage-Kampagne Nordkoreas aufgedeckt. Eine Gruppe namens Andariel habe Cyberattacken auf Einrichtungen in aller Welt verübt, um "sensible und als geheim eingestufte technische Daten zu stehlen", erklärte das britische Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) am Donnerstag. Es sei darum gegangen, mit den Daten Nordkoreas Militär und das Atomwaffenprogramm des Landes zu stärken.

Die US-Bundespolizei hob in einer Erklärung hervor, dass Andariel "eine anhaltende Bedrohung für eine Reihe von Branchen weltweit" bleibe. So habe die Hackergruppe versucht, an detaillierte Informationen zu Uranverarbeitung und -anreicherung, Raketen und Raketenabwehr zu gelangen. Das FBI rief Unternehmen in den besonders bedrohten Branchen auf, "wachsam zu bleiben bei der Verteidigung ihrer Netzwerke vor vom nordkoreanischen Staat geförderten Aktionen".