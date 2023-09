Hackerangriff bei bekanntem Weinhändler: Nutzerdaten gestohlen

Betroffen von dem Diebstahl seien Namen, Adressen, Mailadressen, Geburtsdaten, Telefonnummern und gewisse Informationen zu den Bestellungen. Passwörter seien nur in einer stark verschlüsselten Form gespeichert gewesen und in dieser Form gestohlen worden.

Passwortänderung empfohlen

Wein&Co empfiehlt allen Kunden, bei der nächsten Anmeldung das Passwort zu ändern und in ihren Mailkonten besonders auf verdächtige E-Mails oder unaufgeforderte Korrespondenz zu achten. "Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Kundenkonto ungewöhnliche Aktivitäten feststellen oder weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzexperten unter datenschutz@weinco.at", heißt es in der Kundenmitteilung.