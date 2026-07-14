Cyberangriff 2020: Außenministerium bestellt Russlands Botschafter ein

Das Außenministerium hat am Dienstag den russischen Botschafter in Wien einbestellt. Anlass sei die jüngste Erklärung aller 27 EU-Staaten zu russischen Cyberangriffen, in der erstmals offiziell bestätigt wird, dass die russische Hackergruppe Turla hinter dem Cyberangriff auf das österreichische Außenministerium um den Jahreswechsel 2019/2020 stecke. Das bestätigte das Außenamt am Dienstag der Presse und der APA.

Neben Österreich seien auch Deutschland, Finnland, Frankreich, Niederlande, Polen, Rumänien, die Slowakei und Zypern von den Cyberattacken betroffen.

Bei der Attacke auf das IT-System des Außenamts sollten interne Informationen mit Russland-Bezug gestohlen werden, berichtet die Presse.