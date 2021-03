Covid-Abenteuerurlaub in Madrid: Ausgehen mit Risiko

Madrids Bürgermeister José Luis Almeida verteidigt dieses Vorgehen. „Der Schmerz, der durch den Tod von Tausenden Menschen verursacht wurde, die Stresssituationen, die man in den Krankenhäusern sehen konnte und all die Stunden, die wir in unseren Häusern verbringen mussten, ich glaube, dass das psychologische Konsequenzen haben wird. Wir sollten alles tun, um sie zu dämpfen und eine zusätzliche Wirtschaftskrise weitgehend abzuwenden.“

Endlich ausgehen

Die Gastronomen sind dankbar, dass sie offen haben dürfen und sie sind dankbar für die Touristen, welche sich nun interessiert der sonst von Barcelona überschatteten Stadt zuwenden. Vor allem Französisch hört man dieser Tage in Madrid. Die Nachbarn nutzen den geografischen Vorteil, um sich nach monatelangem Kulturentzug in leeren Staatsmuseen Kunst reinziehen und in den Restaurants Tapas essen. Ein PCR Test für 48 Stunden Realitätsflucht. Endlich wieder schick ausgehen. Endlich wieder ungezwungen Freunde treffen. Schreiend unterhält sich eine zwölf-köpfige Gruppe über zwei Tischen hinweg. Entspannt leben sie einen Moment vollkommener Verdrängung.