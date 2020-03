Coronavirus-Tests können in den USA bis zu 3.000 Euro kosten

USA. Es ist noch keine Woche her, da gab Donald Trump in der ihm eigenen Art Entwarnung vor dem Coronavirus. Amerika habe den Erreger, der weltweit Wirtschaftskreisläufe und Alltagsleben erschüttert, „absolut unter Kontrolle“.

Die Realität sieht anders aus: Nach aktuellen Daten des „Centers for Disease Control“ ( CDC) gab es am Donnerstag 129 Krankheitsfälle und elf Tote. Experten der Regierung, die täglich am Nachmittag im Weißen Haus unter Führung von Vizepräsident Mike Pence den aktuellen Sachstand schildern, rechnen mit einem deutlichen Anstieg bei den Neuinfektionen. Das Unbehagen in der Bevölkerung über die Widersprüche, die sich durch die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung ergeben, wächst. Die Folge sind Phänomene, wie man sie auch andernorts sieht: Hamsterkäufe in Supermärkten, Wucherpreise für Schutzmasken und Desinfektionsmittel.

Große Firmen wie Ford reduzieren Geschäftsreisen für ihre Mitarbeiter. Konzerne wie Facebook und Google blasen ihre Entwickler-Konferenzen ab.

In Kalifornien hat Gouverneur Gavin Newsom den Notstand ausgerufen, nachdem der erste auf das Coronavirus zurückgehende Todesfall gemeldet wurde.