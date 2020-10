Coronavirus: Teil-Lockdown für Großteil Sloweniens ab Freitag

Regionalgrenzen nur beschränkt passierbar

Das Verlassen von sogenannten "roten" Regionen wird mit mehreren Ausnahmen geregelt. Zur Arbeit oder etwa zum Arztbesuch wird man weiterhin über die Regionalgrenzen hinweg pendeln dürfen. Transit wird ebenfalls erlaubt. Wer für die Herbstferien in der letzten Oktoberwoche bereits Urlaub außerhalb der eigenen Region gebucht hat, wird diesen trotz Einschränkungen realisieren können. Davor wird laut Hojs jedoch abgeraten.

Das Verbot von Versammlungen von mehr als zehn Personen gilt laut dem Innenminister sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum. Unter anderem werden Hochzeitsfeier und Gottesdienste verboten. In den Risikoregionen wird die Gastronomie geschlossen, Liefer- und Abholservice wird aber weiterhin möglich sein. In Kosmetikstudios und Friseursalons sowie auch in Fitnesszentren wird sich nur ein Kunde im Raum befinden dürfen, hieß es.