Schon mehr als 500.000 Corona-Infizierte in Europa

Deutschland mit mehr als 70.000 Infizierten

In Deutschland sind bis Donnerstagvormittag mehr als 73.900 Infektionen registriert worden. Besonders hohe Zahlen haben Nordrhein-Westfalen mit mehr als 17.200 Fällen und mindestens 197 Toten und Bayern mit mehr als 17.100 nachgewiesenen Fällen und mindestens 241 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 132,4 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 89,0.

Ärzte in Italien massiv betroffen

In Italien starben immer mehr Ärzte am Coronavirus. Die Zahl ist seit Beginn der Epidemie am 20. Feburar auf 69 gestiegen, teilte Italiens Ärztekammer am Donnerstag mit. Rund 10.000 Krankenpfleger haben sich in Italien bisher infiziert, viele von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Bergamo ist die von der Epidemie in Italien am stärksten betroffene Stadt. 4.500 Tote werden im Raum um Bergamo seit Beginn der Epidemie beklagt. Laut Angaben der lokalen Tageszeitung "L'Eco di Bergamo", die sich auf Zahlen der Gemeinden rund um die Stadt beziehen, sind in einem Monat 5.400 Personen gestorben, 4.500 davon seien auf das Coronavirus zurückzuführen. Das sind rund ein Drittel aller Covid-Toten in Italien.