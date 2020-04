Warum ist die Zahl der Corona-Toten in den Niederlanden so hoch?

"Wir haben es noch lange nicht geschafft", warnte der niederländische Premier Mark Rutte am Dienstagabend in Den Haag. Es gibt mit Stand 1. April in dem Königreich 13.614 Corona-Infizierte, 1.173 Menschen sind bisher gestorben und mehr als tausend Menschen werden auf Intensivstationen behandelt.

Zum Vergleich die Zahlen in Österreich: Mittlerweile wurden 10.482 Personen positiv getestet. 146 Todesopfer gab es im Zusammenhang mit Covid-19 und rund 200 Menschen wurden zu diesem Zeitpunkt intensivmedizinisch betreut.

Derzeit werden in den Niederlanden jeden Tag zwischen 100 und 150 neue Todesopfer gemeldet, was der bisherigen Gesamtzahl an Toten in Österreich entspricht.

Nun weist Österreich mit 8,8 Millionen ziemlich genau die Hälfte der Einwohnerzahl der Niederlande (17,2 Millionen) auf. Wie ist erklärbar, dass es dort fast zehn Mal so viele mit der Lungenkrankheit assoziierte Todesfälle gibt?

Die Dunkelziffer

Die Antwort kann, selbst wenn man einen Vergleich des Gesundheitswesen und der Altersstruktur der jeweils Erkrankten anstellen würde, nur lauten: Die Dunkelziffer der tatsächlich infizierten Personen in den Niederlanden muss um ein Vielfaches höher sein.

Die Behörden geben dies auch zu. In den Niederlanden werden bisher nur Schwerkranke und das Personal im Gesundheitswesen und in Pflegeanstalten auf das Virus getestet. Nur bei Menschen in Altersheimen wird auch bei leichteren Symptomen getestet.

Im Gegensatz zu Österreich wird die Anzahl an Testungen in den Niederlanden nicht täglich bekanntgegeben. Hierzulande hält man laut Gesundheitsministerium bei mehr als 55.000 Tests.

Am 25. März, also vor einer Woche, waren es in den Niederlanden 23.000 Tests. Geht man von der derzeit genannten Zahl von rund 4.000 Tests pro Tag aus, würden die Niederlande auf eine absolute Zahl wie in Österreich kommen. Pro Kopf gerechnet, wären das allerdings nur halb so viel Tests wie hierzulande.

Mehr Tests geplant

Innerhalb weniger Wochen wolle man auf 17.500 Tests pro Tag aufstocken, sagt der niederländische "Corona-Minister" Hugo de Jonge. Das entspreche auch der kürzlich von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) genannten Zielvorstellung von 15.000 Testungen pro Tag.

In weiterer Folge, so hofft de Jonge, soll die Testkapazität sogar auf 29.000 pro Tag erhöht werden.

Dies scheint dringend nötig. Denn ein möglichst breites Testen, und eine Rückverfolgung von Kontakten und anschließende Quarantäne, gilt etwa in Südkorea als Schlüssel zur Eindämmung der Infektionen. In Österreich startete am Dienstag ein Stichprobentest. Über ein repräsentatives Sample von zufällig ausgewählten 2.000 Österreichern sollen Rückschlüsse auf die Gesamtzahl der Inifizierten gewonnen werden.