Coronavirus: Regierungen lehnten Protokollen zufolge EU-Hilfe ab

Ab Jänner soll die EU-Kommission einem Sprecher zufolge den Mitgliedsstaaten die Möglichkeit der Unterstützung angeboten haben, berichtet Reuters weiter. Laut Protokoll sei aber keine Hilfe bei der Anschaffung von medizinischer Ausrüstung benötigt worden: "Bisher hat noch kein Land um Unterstützung gebeten, um zusätzliche Gegenmaßnahmen zu erhalten", so das Protokoll. Vier nicht genannte Staaten warnten davor, dass sie möglicherweise Schutzausrüstung benötigten, falls sich die Situation in Europa verschlechtern sollte.

Am 28. Februar, einen Monat nach dem ersten Hilfsangebot der EU und nach zwei weiteren Sitzungen, startete die Europäische Kommission ein gemeinsames Beschaffungsprogramm für medizinische Schutzausrüstung, wobei es zunächst Anlaufschwierigkeiten gab. Am 24. März teilte die EU-Kommission mit, dass die EU-Länder auf Nachschub an dringend benötigter Schutzkleidung hoffen dürften. Die für 25 EU-Staaten gemeinsam ausgehandelten Verträge seien unterschriftsreif. Am 26. März war der Nachschub an Schutzkleidung nach Angaben von von der Leyen gesichert. Doch warnte die EU in ihrer jüngsten Bewertung laut Reuters, dass bis Mitte April keine Länder über genügend Intensivbetten mehr verfügen würden.

Opposition fordert Aufklärung

"Wir müssen dringend aufklären, wie es dazu kommen konnte, dass die nationalen Regierungen COVID-Hilfe durch die EU-Kommission verhindert haben", sagt NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon am Donnerstag. "Die Mitgliedsstaaten haben mit ihren Alleingängen und ihrer Kurzsicht Gesundheit und Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger aufs Spiel gesetzt. Auch die österreichische Regierung war in diesen Treffen vertreten. Sebastian Kurz hätte also wissen müssen, dass die EU-Kommission vorausschauend Hilfe angeboten hat