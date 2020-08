Coronavirus: Peking rechtfertigt Pool-Party in Wuhan

Die Bilder hatten für viel Aufregung gesorgt, insbesondere in den sozialen Medien. In der chinesischen Millionenmetropole Wuhan haben Tausende Menschen am vergangenen Wochenende in einem Wasserpark gefeiert. Das Event soll eine Art Festival mit elektronischer Musik gewesen sein. Auf Bildern ist zu sehen, wie sich Menschen auf Schlauchbooten in einem riesigen Pool tummeln.

Heftige Kritik wurde laut. Nicht zuletzt, weil die Party in Wuhan abgehalten wurde, die Millionenstadt, die in vielen Teilen der Welt erst durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie bekannt geworden war und die seither einzig mit dem Virus assoziiert wird.