Coronavirus: Italien für einheitlichen Start der Impfkampagne in Europa

Italien fordert einen zeitgleichen Start der Corona-Impfkampagne in ganz Europa. "Wir sind dafür, dass die Impfungen in allen EU-Ländern am selben Tag starten. Niemand soll früher oder später beginnen. Wir hoffen, dass es zu einer Einigung kommt", sagte der für die Pandemie zuständige Regierungskommissar Domenico Arcuri nach Medienangaben vom Freitag.

Über 1,7 Millionen Italiener will die Regierung in Rom in einer ersten Phase ab Ende Jänner impfen. Vorrang soll dem Gesundheitspersonal, den Sicherheitskräften sowie Senioren eingeräumt werden. Ältere Menschen sollen über Hausärzte kontaktiert und zur Impfung eingeladen werden.