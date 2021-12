Coronanot in der Schweiz: Triage rückt näher - Armee-Hilfe benötigt

Die stark ansteckende Omikron-Variante hat auch die Schweiz erreicht. Die Spitäler beginnen sich wieder zu füllen, besonders angespannt ist die Lage auf den Intensivstationen wieder in Luzern. Der Gesundheitsdirektor des Kantons, Guido Graf warnte eindringlich: «Es ist bereits 5 nach 12. Und die Lage spitzt sich noch weiter zu.»

«Die Triage ist noch nicht da, ist jedoch bereits absehbar», so Graf. Er betont jedoch, die Triage werde sich auf Einzelfälle begrenzen. Auf alle Fälle aber wird sich der Kanton auf Triage vorbereiten, hieß es auf einer Pressekonferenz am Montag.U

m die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten, wurde bereits schon vor Wochen die Schweizer Armee zur Hilfe gebeten. In den Kantonen Freiburg, Wallis, Jura und Neuenburg helfen die Soldaten bereits in den Impfzentren aus. Demnächst werden Angehörige der Armee in Freiburg und in Jura auch bei Spital-Einsätzen Unterstützung leisten.