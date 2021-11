Coronahotspot Tschechien – Soldaten helfen in Spitälern

In den Krankenhäusern werden aktuell mehr als 4.400 Corona-Patienten behandelt, von denen sich mehr als 660 in einem ernsten Zustand befanden. Am stärksten betroffen sind derzeit die östlichen Verwaltungsregionen Mährisch-Schlesien und Olomouc (Olmütz).

Erstmals seit Monaten müssen daher auch wieder Soldaten in den überlasteten Krankenhäusern und Altersheimen Hilfe leisten. Sie sollen unter anderem als Hilfskräfte im Pflegedienst eingesetzt werden. Bis zu 900 Militärangehörigen werden in diesen Einsatz geschickt.

Viele Krankenhäuser verschieben planbare Operationen, darunter die Unikliniken in Brünn (Brno) und Pilsen (Plzen).

Schlechte Impfquote

Nur knapp 6,2 Millionen der 10,7 Millionen Einwohner des Landes sind vollständig geimpft.

Die Regierung will am Donnerstag über weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beraten. Als eine Option wird über eine 2- G-Regel (genesen, geimpft) für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe nachgedacht. Derzeit genügt dort auch ein negatives Testergebnis. Seit Montag genügt dafür allerdings nicht mehr ein Antigen-Test, sondern nur noch ein PCR-Test. Und an den Unis müssen Studierende in Gruppen ab 50 Teilnehmern während der Vorlesungen Mundschutz tragen.

Schüler nicht getestet

In Tschechien gibt es keine Schultestungen wie in Österreich. Erst am 22. und am 29. November sollen nichtgeimpfte Schüler in ganz Tschechien getestet werden. Ob aber in Zukunft auch strenger kontrolliert werden wird, erscheint vielen Experten äußerst fraglich.