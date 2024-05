Wegen Corona inhaftiert: Bloggerin nach 4 Jahren und Hungerstreik freigelassen

Nach vier Jahren Haft haben Chinas Behörden eine Bürgerreporterin aus dem Gefängnis entlassen, die aus Wuhan über den Ausbruch der Corona-Pandemie berichtet hatte und später von einem Gericht dafür verurteilt wurde. Unterstützer der früheren Anwältin veröffentlichten in der Nacht auf Mittwoch auf der Plattform X ein Video von ihr. Darin sagt sie: "Hallo, ich bin Zhang Zhan." Am 13. Mai um 5.00 Uhr habe sie die Polizei in die Wohnung ihres Bruders nach Shanghai gebracht.