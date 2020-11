Corona: Biden stimmt US-Bürger auf "dunklen Winter" ein

Vor seiner Rede hatten Biden und seine designierte Stellvertreterin Kamala Harris eine Videokonferenz mit den Chefs von Großkonzernen wie General Motors, Microsoft, Target und Gap geführt. Auch die Spitzen von Gewerkschaften wie AFL-CIO oder United Auto Workers waren zugeschaltet. Zahlreiche Wirtschaftsorganisationen haben Biden zum Wahlsieg gratuliert, darunter die US-Handelskammer und der aus Unternehmenschefs zusammengesetzte Business Roundtable.

Biden hat angekündigt, Firmen sollten durch ein geändertes Steuerrecht einen gerechteren Anteil zahlen. Zudem sollen nur noch solche Unternehmen Regierungsaufträge erhalten, die ihre Fertigung in den USA haben. Der Mindestlohn soll landesweit auf 15 Dollar die Stunde steigen.

Nach der Präsidentenwahl Anfang November soll der Demokrat am 20. Jänner die Regierungsgeschäfte übernehmen. Üblicherweise würde in den USA jetzt eine Übergangsphase laufen, in der der zukünftige Präsident in aktuelle Themen eingeführt wird und hochrangige Briefings erhält.

Allerdings hat der Amtsinhaber Donald Trump eine Niederlage bisher nicht eingestanden und geht juristisch gegen die Ergebnisse in mehreren Bundesstaaten vor. Entgegen diesen wie auch den Berechnungen von Datenbetreibern und US-Medien schrieb er am Montag auf Twitter: "Ich habe die Wahl gewonnen!"