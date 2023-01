Corona : Belgien will Abwasser von Flugzeugen aus China testen

Belgien will angesichts der Corona-Welle in China Abwasser von Flugzeugen aus der Volksrepublik auf neue Covid-19-Varianten testen. Mit dieser neuen MaĂźnahme wolle das Land die Ausbreitung des Coronavirus im Blick halten, teilte die Regierung am Montag mit. Belgien bitte die Reisenden aus China, sich selbst auf Corona zu testen, wenn sie sieben nach ihrer Ankunft Symptome zeigten. Die Regierung in Belgien werde dies aber nicht vorschreiben.

Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke sagt, dass eine europaweite Abstimmung notwendig sei.