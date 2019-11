Corbyn gegen Johnson: "Wie kann die Nation Ihnen noch trauen?"

Zwei Männer, zwei Welten, zwei völlig unterschiedliche Vorbereitungen auf das erste und möglicherweise vorentscheidende TV-Duell im britischen Wahlkampf. Während sich der oppositionelle Labour-Chef Jeromy Corbyn am Dienstag beim Barbier Bart- und Haupthaare trimmen ließ, machte der Konservative Premier Boris Johnson, 55, das, was er am liebsten tut – zuschlagen: Bei seinem Besuch in der Industriestadt Manchester stieg er in den Boxring zu einer Sparringrunde, um sich fit zu machen für den späteren (verbalen) Schlagabtausch.

Und der Regierungschef kam schnell zur Sache. Gleich in seinem Einleitungsstatement und dann mehrmals knallte er sein Zentralthema auf den Tisch: Die Tories hätten einen Brexit-Deal, der schnell umzusetzen sei, wenn er die Wahl (am 12. Dezember) gewänne. „Get Brexit done“ (Lasst uns den EU-Austritt durchziehen), meinte er Gebetsmühlen-artig – der Spruch stand auch auf den Boxhandschuhen, die er am Vormittag trug.