Die Beschreibung liest sich wie eine Szene aus einem Science-Fiction-Roman. Eine Künstliche Intelligenz (KI) möchte eigenhändig ein Software-Paket ins Internet stellen, in dem ein Computervirus versteckt ist. Doch um sich auf den richtigen Programmier-Plattformen registrieren zu können, fehlen ihr eine eMail-Adresse und eine Telefonnummer.

Also versucht sie mit großem Aufwand, online Geld aufzutreiben, um einen Mobilfunkvertrag abschließen zu können – und scheitert. Dann findet sie doch noch einen Gratis-Anbieter. Am Ende steht die Schadsoftware für rund eine Stunde im Netz.

So ging eines der Modelle des derzeit führenden KI-Unternehmens Anthropic bei einem Sicherheitstest vor, der außer Kontrolle geriet. Diesen und zwei weitere Vorfälle beschrieb der Konzern am Donnerstag in einem detaillierten Bericht, der derzeit weltweit die Debatte um die Sicherheit von KI-Entwicklung anheizt.

Claude handelte ähnlich wie ChatGPT

Ausgelöst hatte die interne Überprüfung bei Anthropic ein ähnlicher Fall beim Konkurrenten und ChatGPT-Entwickler OpenAI vergangene Woche: Dort waren zwei Modelle über eine bis dahin unbekannte Sicherheitslücke aus einer vermeintlich vom Internet abgeschotteten Testumgebung ausgebrochen und hatten Cyberangriffe auf die IT-Infrastruktur der KI-Plattform Hugging Face ausgeführt.