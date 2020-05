CIA-Krieg: 54 Staaten halfen

Dutzende Staaten haben der CIA nach den Anschlägen des 11. September 2001 dabei geholfen, was der neue Bericht der US-Menschenrechtsorganisation „Open Society Justice Initiative“ als „Globalisierung der Folter“ bezeichnet: Über hundert Terrorverdächtige waren in der Ära Bush von der CIA entführt worden. Die meisten von ihnen verschwanden über Monate oder Jahre in Geheimgefängnissen kooperierender Länder.

Alle Verdächtigen, die später frei kamen, berichteten von systematischer Folter. Andere Verschleppte wurden in Flugzeugen der CIA quer durch die Welt ins berüchtigte Gefangenenlager auf Guantanamo transportiert. Dieser internationale Feldzug der CIA wäre nicht möglich gewesen, schreibt der Bericht, „ohne die aktive Teilnahme von fremden Regierungen“.