Chinas Aufschwung und die Kunst der Überwachung

In China entsteht derzeit der digitale Überwachungsstaat: Hunderte Millionen Chinesen nützen hochmoderne Internetangebote, die – wie die Überwachungskameras im öffentlichen Raum – ungeahnte Datenmengen sammeln. Wer sich dann im Chat oder auf der Straße danebenbenimmt, dem sollen künftig soziale Punkte abgezogen werden, worauf er es schwieriger haben wird, eine Wohnung zu mieten oder einen Schulplatz zu finden. Brave Bürger hingegen werden belohnt.

Auch für die Kunst ist dieses System eine Herausforderung, wie Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des MAK in Wien, im KURIER-Gespräch schildert.

KURIER: Immer, wenn man es mit China zu tun hat, ist der erste Eindruck: Dort ist alles viel, viel größer, vor allem im Digitalen.

Christoph Thun-Hohenstein: Die größten Plattformen wie WeChat haben fast eine Milliarde Nutzer – die ständig eine unglaubliche Menge an Daten produzieren. Im Shopping-Bereich sind sie uns locker fünf Jahre voraus. Alle Waren werden viel mehr verglichen, bewertet. Und das fließt alles wieder zurück an die Plattformen. Man kann teilweise gar nicht mehr bar zahlen – und auch nicht mit Kreditkarte, sondern nur noch mit App.

Verstehen die Europäer schon, dass man es dort nicht mehr mit einem rückständigen Land zu tun hat, sondern dass man sich anschnallen muss, um mitzuhalten?

Es wird vieles negativ gesehen.

Zu recht!

In China selbst aber nicht. Das „Social Score“-System, in dem jeder vom Staat für sein Verhalten bewertet werden soll, wird jetzt in 30 chinesischen Städten ausgerollt – große, aber weniger bekannte Städte. Menschen, die bei Rot über die Straße gehen, werden nicht nur erfasst – sondern deren Konterfei wird sofort auf eine öffentliche Pranger-Tafel geworfen. Ich habe mich anlässlich der Ausstellung „Chinese Whispers“ (bis 26. Mai im MAK, Anm.) mit jungen Künstlern unterhalten. Die sagen, das ist im Bewusstsein der Bevölkerung überhaupt nicht verankert. Aber die, die davon wissen, sagen: Das ist gar nicht schlecht.