China-Kritik ist manchmal in Kunst verpackt: Ausstellung im MAK

Sigg selbst versprach sich einen anderen Zugang zu Land und Leuten durch die Gegenwartskunst, trug zusammen, was niemanden sonst interessierte, was keinen Markt hatte – und heute boomt. Ein wichtiger Antrieb war ihm stets, „zu sammeln, was ein Museum hätte sammeln sollen.“

So mancher chinesische Künstler, der es durch Sigg international zu Ansehen gebracht hat, würde in seinem Heimatland nach wie vor keine Anerkennung finden, sagt Kuratorin Bärbel Vischer: „Einige der Werke dürften in China gar nicht ausgestellt werden.“

Heute besitzt Sigg die weltgrößte Sammlung zeitgenössischer chinesischer Kunst mit rund 2300 Werken, die Chinas politische und gesellschaftliche Umwälzungen in den letzten 40 Jahren wiederspiegeln.

Im von den Architekten Herzog & de Meuron entworfene Kunstmuseum M+ in Hongkong, das 2020 eröffnet werden soll, wird ein Großteil davon – eine Schenkung Siggs an die „Stadt am duftenden Hafen“, wie der Name der Metropole übersetzt lautet – der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.