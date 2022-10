China will bei "Null-Covid-Politik" noch genauer werden

Parteisprecher Sun bekräftigte am Samstag den Anspruch der Parteiführung, dass Taiwan mit der Volksrepublik China vereinigt werden müsse. Das liege auch im Interesse der Landsleute in Taiwan. China strebe eine friedliche Wiedervereinigung an, behalte sich aber als letztes Mittel auch den Einsatz von Gewalt vor, sagte er. Die USA haben sich dem Schutz der Inselrepublik vor der chinesischen Küste verpflichtet. Ein weiterer Konfliktpunkt zwischen den beiden Großmächten ist der Ukraine-Krieg, in dem die USA die Ukraine massiv unterstützen, während China wiederholt Russland politische Rückendeckung gegeben hat.