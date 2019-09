China: Video zeigt hunderte Gefesselte mit verbundenen Augen

Diese Kampagne ist seit einiger Zeit Gegenstand von Kritik an der Führung in Peking. Gerade in der Provinz Xinjiang sollen bis zu einer Million Menschen - mehrheitlich Angehörige der ethnschen Minderheit der Uiguren - ohne jegliche rechtliche Grundlage in Umerziehungslager interniert worden sein. Laut der New York Times wurden in den Jahren 2017 und 2018 zusätzliche 230.000 Menschen ohne jede glaubwürdige juristische Grundlage von lokalen Gerichten zu Lagerhaft verurteilt. Laut dieser Berechnung hat Xinjiang zwar nur zwei Prozent der chinesischen Bevölkerung, verzeichnete 2017 aber 21 Prozent aller Verhaftungen in China.

Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit der chinesischen Behörden vor allem gegen Angehörige der Ethnie der Uiguren sowie anderer muslimischer Minderheiten. Gerade in der Provinz Xinjiang hatte es in der Vergangenheit immer wieder Unabhängigkeitsbestrebungen und auch Unruhen gegen die Besiedelungspolitik Pekings gegeben.