Uiguren: Ein Volk als diplomatischer Konflikt

Konflikt spitzt sich zu

Der Fall Heyit hat nun sogar das türkische Außenministerium auf den Plan gerufen. In einem Statement des Ministeriums vom 9. Februar heißt es: "Es ist kein Geheimnis mehr, dass mehr als eine Millionen Uigur-Türken, die willkürlich festgenommen werden, in Internierungslagern und Gefängnissen Folter und politischer Gehirnwäsche unterzogen werden." Sprecher Hami Aksoy bezeichnet die Lager als "große Schande für die Menschheit" und ruft China dazu auf, sie umgehend zu schließen.

China hat am Montag die Kritik der Türkei am Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren zurückgewiesen. Sie müssten, wie andere Länder auch, gegen Terrorismus vorgehen, man dürfe nicht mit zweierlei Maß messen. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, bezeichnete die türkische Stellungnahme in der Pressekonferenz am 11. Februar als „haltlose Anschuldigung, die auf Lügen basiert.“ Er hoffe, dass die Türkei „ihre Fehler einsehe.“