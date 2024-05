Jetzt ist es fix: China sagt für Schweizer Ukraine-Friedenskonferenz ab

Nun steht es fest: China sieht die Voraussetzungen nicht erfüllt, um an der von der Schweiz organisierten Ukraine-Friedenskonferenz teilzunehmen. China drängt auf eine Friedenskonferenz, an der sowohl Russland als auch die Ukraine teilnehmen. Diese Forderungen seien fair und unparteiisch, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, am Freitag in Peking.