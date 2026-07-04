China schickt erneut Küstenwache in Gewässer vor Taiwan

China hat am Samstag erneut Schiffe seiner Küstenwache in ein Seegebiet östlich von Taiwan entsandt. Die Flotte werde dort Patrouillen zur Strafverfolgung fahren, teilte die chinesische Küstenwache mit. Sie werde „die territoriale Souveränität sowie die maritimen Rechte Chinas entschlossen wahren“, hieß es wörtlich. Die Küstenwache kündigte zudem an, ihre Einsätze zu verstärken, und bezeichnete das betroffene Gebiet als Chinas „eigene Hoheitsgewässer“.

Die Regierung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als eigenes Staatsgebiet. Taiwan erklärt seinerseits, China habe kein Recht, Souveränität oder Gerichtsbarkeit über die Insel oder ihre Gewässer zu beanspruchen.

Die taiwanesische Küstenwache erklärte am Samstag, sie verfolge zwei chinesische Schiffe. Diese hätten sich am Vormittag 54 Seemeilen (rund 100 Kilometer) östlich der Stadt Hualien befunden, wo ein wichtiger Luftwaffenstützpunkt liegt. Sie seien jedoch außerhalb der Sperrgebiete geblieben. Die Küstenwache habe zwei eigene Schiffe zur Beobachtung abgestellt. Man werde weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um chinesische Schiffe mit Nachdruck zu vertreiben.