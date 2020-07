China rüstet massiv auf: Nachbarn alarmiert

Chinas Nachbarn Japan, Südkorea und Vietnam sehen das Hochrüsten Pekings mit größten Sorgen. Internationale Militärexperten aber werfen ein: Chinas Armee verfüge zwar mittlerweile über modernste militärische Hochtechnologie, aber noch nicht notwendigerweise über die Kapazitäten, diese auch effizient einzusetzen. Anders als die USA, deren Rüstungsausgaben noch immer vier Mal so hoch sind wie jene Chinas, war die Volksarmee seit über 35 Jahren in keine Kampfhandlungen mehr verwickelt. Massiven Nachholbedarf orten die Experten International Institute for Strategic Studies in London denn auch bei der "mangelnden operativen Erfahrung" und der "Qualität des Personals".

Ein Manko, das auch in der chinesischen Staatsspitze so gesehen wird. Dort ortete man die größte Bremse für die Modernisierung der Volksarmee in der grassierenden Korruption. Erst im Vorjahr wurde etwa einer der höchsten Militärs des Landes, General Xu Caihou, verhaftet, nachdem lastwagenweise Jade, Gold und Bargeld aus dessen Wohnung konfisziert worden war. "Wenn wir die Korruption nicht ausmerzen", warnte vor Kurzem General Luo Yuan den chinesischen Staatschef Xi Jinping, "verlieren wir jeden Krieg, bevor wir überhaupt anfangen."