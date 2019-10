China: Noch mehr Macht für Präsident Xi

In Peking startete am Montag die wichtigste politische Sitzung des Jahres, wie immer unter äußerster Geheimhaltung. So berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua zu Beginn des viertägigen Treffens des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei lediglich von einem Aufruf des Staats- und Parteichefs Xi Jinping.

Dieser habe zum Auftakt der Sitzung aufgerufen, den „Sozialismus chinesischer Prägung hochzuhalten und zu verbessern sowie die Modernisierung des chinesischen Systems und die Regierungsfähigkeit voranzubringen“. Xi habe „Entwürfe“ für Entscheidungen über „einige grundlegende Fragen“ vorgelegt.