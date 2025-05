Tagelang sind sie übend im Stechschritt durch Moskaus Stadtzentrum marschiert - chinesische Elitesoldaten. Dass sie am 9. Mai, bei Russlands jährlicher Siegesparade, zusammen mit russischen Soldaten, Panzern, Geschützen und Atomraketen an Zigtausenden jubelnden Zuschauern vorbeizogen, ist mehr als nur ein Freundschaftsbeweis zwischen Moskau und Peking. Kremlherr Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping saßen Seite an Seite auf der Ehrentribüne - und signalisierten: Russland und China, die einstigen Feinde sind einander nahegekommen. So nahe, dass man im Vorjahr mehrere gemeinsame Militärmanöver abhielt.