China: Leute, "die Xi massiv schaden wollen“

Abgeklopft wurden dabei große strategische Projekt wie die „Neue Seidenstraße“ mit ihren wirtschaftlichen Folgen und politischen Einflussmöglichkeiten, die massive militärische Aufrüstung Chinas und das neue selbstbewusstes Auftreten als neuer Weltmacht auf der politischen Weltbühne.

Taiwan im Hinterkopf

Aber zurück zu Hongkong, wo die Demokratiebewegung erst am Sonntag bei den Bezirkswahlen einen symbolisch wichtigen Erdrutschsieg erzielte. Die abwartende Haltung Pekings erklärt die Politologin Doris Vogl auch mit den bevorstehenden Wahlen in Taiwan – aus Sicht Pekings eine chinesische Provinz – im Februar. „Davor ist keine weitreichende Entscheidung für Hongkong zu erwarten, um weder Hoffnungen in Taiwan zu wecken, noch Wähler dort vor den Kopf zu stoßen.“

Eine Sicht, der sich Weigelin-Schwiedrzik anschließt. Dazu komme noch die Schwächung Chinas durch die laufenden Verhandlungen mit den USA für einen Handelspakt. Wenn der unter Dach und Fach sei, werde Peking viel massiver auftreten. Mit großer Sorge betrachtet die Sinologin dabei Chinas Anspruch auf den Inselstaat Taiwan: Dort drohe ein Krieg, der sich zu einem Weltkrieg ausweiten könnte. Europa müsse die Gefahr ernst nehmen, sich intensiv damit auseinandersetzen und entsprechend handeln: „Es ist die verdammte Pflicht Europas, das zu verhindern.“ Das ist auch ihr Appell an die neue EU-Führung.