Unter dem Lärm hunderter Stimmen und erschlagender Popmusik ist die Verkäuferin kaum zu hören. „Nein, Labubus haben wir keine mehr“, ruft sie und formt im mittleren Gang des Geschäfts mit ihren Fingern ein X. „Und morgen auch nicht.“ Aus dem Strom an Kunden ertönt ein kollektives Stöhnen. Ein Mann will wissen, ob am Freitag eine neue Lieferung käme. In den sozialen Medien habe er das gehört. „Ich darf Ihnen leider gar nichts sagen“, ruft die Verkäuferin. „Sonst übernachten wieder Leute vor dem Laden.“ Es ist eine alltägliche Szene, die sich hier im Inneren einer Pop-Mart-Filiale in der chinesischen Großstadt Chengdu abspielt. In ganz China, ja, in so gut wie allen „Pop Marts“ weltweit, sind die berüchtigten Labubus seit Monaten ausverkauft. Wann immer ein Geschäft neue Ware erhält, wird es belagert; die Kunden kaufen dann auf Vorrat, um die Labubus online um das Zehnfache weiterzuverkaufen. Labubus, das sind kleine, bezahnte Kunststoff-Puppen, die an fellige Teufel mit langen Ohren erinnern. Erfunden hat sie der Hongkonger Illustrator Kasing Lung im Auftrag von Pop Mart, Chinas erfolgreichstem Spielzeughändler.

Die Verkaufszahlen explodierten nach ihrer Einführung Ende 2023: Im Jahr 2024 nahm Pop Mart alleine mit Labubus noch 480 Mio. Dollar ein, in diesem Jahr war es mehr als eine Milliarde. Der enorme Erfolg von Pop Mart hat zu Nachahmern geführt. Wenn die kleinen Teufelchen mal wieder ausverkauft sind, stürmen die Kunden eben den Konkurrenten MiniSo, der seit Kurzem Puppen des Disney-Aliens „Stitch“ zu seinem Sortiment zählt.

All die Berichte über den stagnierenden Konsum in China wirken im Anblick der belagerungsähnlichen Zustände in Spielzeugläden wie ausgedacht. Doch gerade sie sind ein Symptom der krankenden Wirtschaft: Eine ganze Generation glaubt aufgrund der stagnierenden Löhne und anhaltenden Immobilienkrise nicht mehr daran, sich jemals ein Eigenheim leisten zu können. Ohne Hoffnung für die Zukunft geben sie ihr Geld lieber für Spaß im Hier und Jetzt aus: Kleidung, Spielzeug, Sammelkarten. „Kidulting“ nennt sich das im Fachjargon.

Chinesische Megastädte Städte 1. Ranges

Die Hauptstadt Peking, das Finanzzentrum Shanghai, die Export-Stadt Guangzhou und die Tech-Metropole Shenzhen gelten in China aufgrund ihrer Größe, wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung als „Städte ersten Ranges“. Städte 2. Ranges

Städte wie Chengdu, Chongqing, Nanjing oder Wuhan zählen zum zweiten Rang: Sie sind auch urbane Zentren mit mehr als 10 Mio. Einwohnern und moderner Infrastruktur, aber noch nicht so teuer wie die oberen vier. Deshalb gelten sie als besonders lebenswert – und wachsen zurzeit im Rekordtempo.

Flucht vor dem Stress Etwa zwei Kilometer von der Pop-Mart-Filiale in Chengdu entfernt liegt der Park des Volkes. Unter dem Schatten der Trauerweiden ist hier ein Meer aus Plastikstühlen und -tischen aufgebaut, überall klickt und klackert es, immer wieder ist Gelächter zu hören. Dutzende Jugendliche haben den Parkabschnitt eingenommen, um ein ganztägiges Mahjong-Turnier zu veranstalten – jenes traditionelle Spiel, das Großmütter so gerne mögen. Es riecht nach Grüntee und Zigaretten. „In Chengdu haben die Menschen Zeit“, lautet ein chinesisches Sprichwort.