Auf den ersten Blick wirkt es so ungemein praktisch: Wer sich auf einer chinesischen App registrieren möchte, muss nur seinen Namen und seine Telefonnummer angeben - genau wie bei WhatsApp. Mehr persönliche Angaben sind nicht nötig; nur die Kreditkarte, wenn man etwa die beim chinesischen Messengerdienst WeChat integrierte Zahlungsfunktion nutzen möchte.

Die Einfachheit hat ihren Grund, doch die Kritik daran war zuletzt groß. Immer mehr Chinesen beschweren sich in sozialen Medien über regelmäßige Anrufe von Werbeagenturen oder Betrügern. Es gibt etliche Berichte darüber, dass chinesische Tech-Plattformen wie WeChat, AliPay, Weibo und Co. Daten ihrer Nutzer an Dritte weiterverkaufen, gemeinsam mit der Telefonnummer.

Gesichtsscan mit Polizei-App

Damit soll künftig Schluss sein. Seit Dienstag können Chinesen über eine App der Polizei einen neuen, digitalen Ausweis beantragen, mit dem sie sich anschließend bei allen gängigen Apps und Webseiten registrieren können. Ihre persönlichen Daten werden dabei für die dahinterstehenden Tech-Firmen verschlüsselt.