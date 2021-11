Chile vor Präsidenten-Stichwahl zwischen gegensätzlichen Kandidaten

In Chile kommt es kurz vor Weihnachten zur Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen zwei politisch diametral entgegengesetzten Kandidaten. In der ersten Runde am Sonntag landete der ultrakonservative Anwalt Jose Antonio Kast mit rund 28 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz, gefolgt von dem stark linksgerichteten Ex-Studentenführer Gabriel Boric mit mehr als 25 Prozent. Kast und Boric treten nun am 19. Dezember in einer zweiten Wahlrunde gegeneinander an.

Kast kündigte in einer ersten Reaktion auf die Ergebnisse an, dass er in Chile "den Frieden, die Ordnung, den Fortschritt und die Freiheit" wiederherstellen wolle. Seinen Rivalen Boric und dessen Verbündete von der Kommunistischen Partei bezeichnete Kast als Verursacher von "Instabilität". Diese wollten auf dem "Weg des Hasses, der Intoleranz und der Zerstörung" voranschreiten.

Boric wiederum nahm in einer Ansprache in der Wahlnacht für sich in Anspruch, ein "ernsthaftes und verantwortungsbewusstes" Reformprojekt zu betreiben. Dieses ziele darauf ab, die allgemeine "Lebensqualität" im Land zu verbessern. "Wir sind nicht auf die Straße gegangen, damit alles gleich bleibt", rief er aus.

Nach Auszählung von 95,6 Prozent der Stimmen lag Kast bei 27,9 Prozent, wie die Wahlbehörde mitteilte. Boric kam auf 25,7 Prozent. Auf dem dritten Platz landete der rechtsliberale Kandidat Franco Parisi mit 13 Prozent. Parisi lebt in den USA und war für seinen Wahlkampf kein einziges Mal nach Chile gereist - seine gesamte Kampagne führte er über das Internet.