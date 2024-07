Chefin des Secret Service tritt nach Trump-Attentat zurück

Kimberly A. Cheatle gibt ihren Posten auf, nachdem es aufgrund von Sicherheitsmängeln einem Schützen vor knapp einer Woche gelungen war, bei einer Kundgebung im Freien auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu schießen. Prominente republikanische Abgeordnete hatten zuletzt ihren Rücktritt gefordert.

Cheatle hatte bereits Dick Cheney (Vizepräsident der Vereinigten Staaten unter George W. Bush) und den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden während ihrer Amtszeiten als Vizepräsidenten beschützt. Sie war von Beamten der Biden-Regierung öffentlich unterstützt worden, nachdem am 13. Juli bei einer Kundgebung ein Schütze auf Trump geschossen hatte. Die eklatanten Sicherheitsfehler vor der Schießerei und die heftige Kritik, der Cheatle in den Tagen danach ausgesetzt war, ließen ihre Position jedoch zunehmend zweifelhaft erscheinen.

Präsident Biden lobte Cheatle in der Ankündigung ihrer Ernennung im August 2022 in höchsten Tönen. Biden sagte damals in einer Erklärung, dass seine Familie "ihrem Urteil und Rat vertraut" und dass sie das "volle Vertrauen" des Präsidenten genieße. Sie arbeitete fast drei Jahrzehnte für die Agentur.