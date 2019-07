Chaos in Libyen: "Eine halbe Million Menschen in den Händen von Schleppern"

Die Zustände in libyschen Flüchtlingslagern geraten wieder in den internationalen Fokus.

Auslöser für die neuerlichen Diskussionen war zunächst ein Angriff auf ein Flüchtlingslager in der Stadt Tadschura, nahe der umkämpften Hauptstadt Tripolis. Über 50 Menschen kamen bei dem Angriff am 3. Juli ums Leben. Ob es sich um einen Luftangriff von Milizen des ehemaligen Militäroffiziers Chalifa Haftar - dessen "Armee" etwa 80 Prozent des Landes kontrolliert - oder um einen Angriff regierungstreuer Milizen handelt, ist unklar.

Eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats blieb ohne Ergebnis. Fest steht für viele Beteiligte, dass die Lage in den libyschen Flüchtlingslagern nicht mehr haltbar ist. Selbst die international anerkannte und national äußerst schwache Regierung rund um Ministerpräsident Fayiz as-Sarradsch sprach sich zuletzt für die Schließung "umstrittener Internierungslager" aus.

Rackete: "Europa soll alle Flüchtlinge aufnehmen"

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) werden derzeit mindestens 5200 Menschen in offiziellen Internierungslagern in Libyen festgehalten. Die meisten von ihnen kommen aus dem Sudan, Somalia und Eritrea.

Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete nimmt die EU in die Pflicht: Sie fordert, dass sämtliche Flüchtlinge aus Libyen von Europa aufgenommen werden sollen. Laut UN-Zahlen (Stand Mai) halten sich derzeit zumindest 641.000 Migranten in Libyen auf. Dazu kommen etwa 269.00 Libyer, die im Land auf der Flucht sind, insgesamt also knapp eine Million Menschen. Rackete meint, dass eine halbe Million Menschen "in den Händen von Schleppern" sei und aus den libyschen Flüchtlingslagern herausgeholt werden müssen.