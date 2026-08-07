Nach Ansturm auf Ceuta: Spanien setzt Italien Frist für Ende der Grenzkontrollen

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Im Streit um von Rom vorübergehend wieder eingeführte Grenzkontrollen hat Spanien Italien eine Frist bis zum 9. August gesetzt. Sollten die Kontrollen bis dahin nicht beendet werden, werde Madrid „verhältnismäßige“ Gegenmaßnahmen ergreifen, teilte die spanische Regierung am Freitag mit. Italien hatte vergangene Woche nach der Ankunft Tausender Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta die Schengen-Regeln gegenüber Spanien vorübergehend ausgesetzt und selektive Kontrollen für Flug- und Fährpassagiere aus Spanien eingeführt. Die Maßnahmen sollen zunächst einen Monat gelten.

Madrid kritisierte Italiens Vorgehen scharf Madrid kritisierte Italiens Vorgehen scharf. Die Entscheidung sei „ungerecht, den Interessen der Europäischen Union zuwiderlaufend und diskriminierend gegenüber der spanischen Bevölkerung“. Zudem habe Rom die Kontrollen ohne vorherige Abstimmung, einseitig und ohne ausreichende rechtliche Grundlage eingeführt. Nach Ansicht der spanischen Regierung entsprechen die Maßnahmen weder dem Schengener Grenzkodex noch den tatsächlichen Gegebenheiten. Spanien verweist darauf, dass die Einreise nach Ceuta nicht automatisch den Zugang zum Schengen-Raum ermögliche. Der Großteil der Migranten sei inzwischen nach Marokko zurückgekehrt.