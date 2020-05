CDU warnt SPD-Chef vor Bruch der Großen Koalition

Noch ist die deutsche Große Koalition nicht in der Halbzeit, da droht erstmals ein Partner mit deren Bruch. Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier, einer von Merkels Stellvertretern als CDU-Chefin, sieht die Regierung gefährdet, wenn die SPD nicht ihren konfrontativen Kurs in der Geheimdienstaffäre aufgebe. "Die SPD hat offenbar beschlossen, ganz auf Krawall zu spielen", sagte Bouffier der Welt, "wo soll das landen? Es ist schwer vorstellbar, wie die Koalition in diesem Dauerclinch noch zweieinhalb Jahre überleben soll".

SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte sich in der Geheimdienstaffäre auf die Seite der Opposition geschlagen. Er ließ die Affäre durch seine Partei eskalieren und lenkte sogar selbst die Verantwortung auf Kanzlerin Merkel. Dabei geht es um möglicherweise illegale Hilfe des Bundesnachrichtendienstes BND für den US-Abhördienst NSA in der Abhörstation Bad Aibling. Nach Erkenntnissen des Bundestagsuntersuchungsausschusses zu den Snowden-Enthüllungen über die NSA-Aktivitäten war die Oberaufsicht des Kanzleramts über den BND so lückenhaft, dass die Verletzung deutscher Abhörverbote gut möglich scheint: Der BND hat wohl ihm verbotene Telefon- und Internetkontakte in der EU überwacht, das aber nicht ans Kanzleramt gemeldet. Das könnte auch US-Versuche von Wirtschaftsspionage gegen deutsche Unternehmen betroffen haben.

Die habe Merkel ihm gegenüber aber zwei Mal ausgeschlossen, zitierte Gabriel am Montag aus vertraulichen Gesprächen mit ihr. Zuvor hatte er seine Kanzlerkandidatur für die Bundestagswahl 2017 und einen härteren Koalitionskurs signalisiert.