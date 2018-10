CDU nach Merkel: Wer? Und wohin?

Angela Merkel hat Schluss gemacht. Ja, die Kanzlerin hat es getan, ihren Rückzug als Parteichefin angekündigt. In Berlin schien gestern aber trotzdem die Sonne, die U-Bahn fuhr halbwegs im Takt.

Aus dem Takt ist nur die CDU, die nun einen Kulturbruch erlebt und vor einer neuen Ära steht. Sie kann sich nach 18 Jahren Merkel gleich zwischen mehreren Bewerbern entscheiden: Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz, der ein politisches Comeback anstrebt.

Der Aufruhr ist groß, denn mit den Personen sind programmatische Änderungen verbunden. Merz und Spahn gelten als wirtschaftsliberal bzw. rechtskonservativ, Kramp-Karrenbauer steht eher für einen liberaleren Kurs, ist gesellschaftspolitisch aber restriktiver als Merkel.

„Wir werden uns noch nach ihr sehnen“, titelte die linke taz und zeigte ein Foto von der jungen Angela Merkel im Strandkorb. Die Welt, bürgerlich-konservativ, bastelte aus dem CDU-Schriftzug ein Ikea-Logo: „Entdecke die Möglichkeiten“.

Kampf um die Deutungsmacht

Was nun passieren könnte, weiß Ursula Münch von der Akademie für Politische Bildung Tutzing. Sie sieht einen Kampf um die Deutungsmacht aufkommen, der sich in der CDU schon länger abzeichnet, erklärt sie im Gespräch mit dem KURIER. „Schon jetzt wird in den Landesverbänden sondiert“. Es könnte darauf hinauslaufen, dass sich diese in den östlichen Ländern mehr für die restriktiven Positionen eines Jens Spahn oder Friedrich Merz entscheiden, während die Länder im Westen offener und liberaler sind, so Münch. Vertreter dieses Flügels sind NRW-Landeschef Armin Laschet, der die meisten Delegierten hat, und Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein.

Welche Richtung der CDU wieder Wahlgewinne sichert, „ist so nicht einfach auszumachen“, sagt sie. In Hessen hat die CDU etwa fast gleich viele Wähler an AfD und Grüne verloren; in Bayern liefen der Schwesterpartei CSU nach ihrem rechten Kursschwenk die meisten Wähler aus dem liberalen-bürgerlichen bzw. christlichen Lager davon.

„Wenn sie weiter Volkspartei sein will, muss sie alle Strömungen vereinen und versuchen, die verschiedenen Milieus zu verbinden und eine Brücke zu schlagen“, sagt Münch. Eine ähnliche Entwicklung wie in Österreich, dass eine Person die Partei umkrempelt, kann sie sich nicht vorstellen: „Die CDU ist zu heterogen, die Dissensen sind zu groß, der Föderalismus in den Ländern ist zu stark.“ Neben den Strukturen ist es auch eine Personen-Frage: Jens Spahn, der sich in so einer Rolle sehen würde, sei nicht mehrheitsfähig: „Er ist zu sperrig, kein Menschenfischer.“

Egal, wer künftig Parteivorsitzender wird: „Es braucht eine Persönlichkeit, die auch für das Kanzleramt geschaffen ist.“ Denn die Ämtertrennung wird nicht lange währen, ist Münch überzeugt – „nicht bis 2021.“ Sie glaubt nicht, dass die Große Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode hält, bis zu diesem Zeitpunkt würde Merkel noch als Kanzlerin zur Verfügung stehen.

Dass sie die Performance der Bundesregierung am Montag als „inakzeptabel“ bezeichnete, sei vor allem an Seehofer adressiert gewesen. Damit habe sie ihm den Rücktritt nahegelegt, so die bayerische Polit-Beobachterin Ursula Münch. Merkel werde wegen ihres Schrittes Größe attestiert, „diese Chance hat er (Seehofer) schon verpasst.“

Ihre möglichen Nachfolger: