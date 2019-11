CDU-Generalsekretär nennt AfD-Höcke einen "Nazi"

Die CDU befindet sich nach der erschütternden Niederlage bei der Wahl in Thüringen mitten in einer Diskussion über ihren künftigen Kurs. Generalsekretär Paul Ziemiak grenzt sich nun mit einem Gastbeitrag im Spiegel zumindest nach rechts aber eindeutig ab.

Nach einem Unterstützungsangebot der AfD in der schwierigen Regierungsbildung macht Ziemiak im Spiegel eindeutig klar, dass zumindest er nichts von einer Zusammenarbeit mit der AfD wissen will: "(AfD-Landeschef Björn) Höcke ist für mich ein Nazi und die AfD mit ihm auf dem Weg zur NPD 2.0", schreibt der CDU-Generalsekretär. Für ihn sei "zweifelsfrei klar", dass es keine Koalition "oder irgendeine andere Art der Zusammenarbei" zwischen Union und AfD geben kann. Das sei "für aufrechte Christdemokraten ausgeschlossen" und wäre "ein Verrat an unseren christdemokratischen Werten". Es könne nur "klare Kante und schärfste Abgrenzung" gegenüber dieser Partei geben.