Causa Maaßen: SPD setzt CDU/CSU unter Druck

Für den Koalitionspartner SPD ist Maaßen allerdings rücktrittsreif, einfach zur Tagesordnung übergehen? Nicht mit uns, wir haben auch noch was zu sagen, so die Botschaft. Also nehmen sie die Kanzlerin in die Pflicht, die in der Causa der Gegenpol ist. „Für die SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass Maaßen gehen muss. Merkel muss jetzt handeln“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil. Zuvor hatte Juso-Chef Kevin Kühnert seine Partei aufgefordert, die Koalition zu verlassen.

Der Koalitionsausstieg ist immer wieder Thema bei den Genossen. Zuletzt während des Streits CDU-CSU, als sie dem Machtkampf von Merkel und Seehofer zusehen mussten. Dieser Streit in der Union kann jederzeit neu ausbrechen, das weiß die SPD. Das zeigte auch die Debatte um Maaßen, wo es eigentlich darum ging, wer auf Merkel-Kurs ist und wer nicht. Die Frage wird die Regierung also weiter beschäftigen, spätestens nach der Landtagswahl in Bayern, wo der CSU ein Debakel droht.