In Camp Lipa in Bosnien wird Abschiebezentrum gebaut

Über die Errichtung von Schubhaftkapazitäten würden dem Innenministerium keine detaillierten Informationen vorliegen, hieß es. Das Innenministerium sei "weder in die Konzeption, noch in die Finanzierung oder in den Betrieb involviert".

Das Büro von Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) verwies am Mittwoch auf die Stellungnahme des Innenministeriums. Aus einer Aussendung des Landes von 2021 geht hervor, wohin besagte 300.000 Euro gegangen sind. Auf Initiative von Stelzer hat Oberösterreich "das OÖ Hilfswerk und Hilfswerk International bei der Errichtung eines stabilen Wasserversorgungssystems im Aufnahmezentrum Lipa mit 110.000 Euro unterstützt". Der Antrag war im Mai 2021 von der Landesregierung auch einstimmig beschlossen worden. Neben der Errichtung des Wasserversorgungssystems leistete das Land auch 200.000 Euro Soforthilfe für Flüchtlinge in und um Afghanistan, so die Aufschlüsselung der Hilfsleistungen.

Rückschiebungen Kroatien-Bosnien

Laut bosnischen Medienberichten wurden in den vergangenen Tagen vermehrt Migranten aus Kroatien nach Bosnien zurückgeführt und in Polizeibegleitung nach Lipa gebracht. Laut der vor Ort aktiven "SOS Balkanroute" hat die kroatische Grenzpolizei den bosnischen Kollegen in den vergangenen Tagen in mehreren Aktionen mehrere hundert Menschen übergeben. Diese seien unter Zwang in Busse gebracht und ins Camp Lipa gefahren worden. Das verstoße klar gegen das Nichtzurückweisungs-Prinzip der Genfer Flüchtlingskonvention, kritisierten Flüchtlingshelfer.