Der Kanzlerkandidat der deutschen Unions-Parteien, Armin Laschet, hat erste Bedingungen für mögliche Koalitionspartner nach der Bundestagswahl gestellt. "Jeder künftige Koalitionspartner muss akzeptieren, dass wir in Deutschland schneller werden, schneller genehmigen, kürzere Verfahren und kürzere Verwaltungsprozesse haben in Deutschland", sagte der CDU-Chef am Samstag bei der Jungen Union. Anders werde Deutschland die angestrebte Klimawende und Erneuerung nicht schaffen.

Er werde es zu seinem "persönlichen Anliegen" als Kanzler machen, dass Deutschland gleichzeitig klimaneutral werde und Industriestandort bleibe. Zudem lehnte Laschet bei dem Auftritt in Olpe in seinem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen ein von den Grünen ins Spiel gebrachte ein Einspruchsrecht des Umweltministeriums bei Vorhaben strikt ab. "Vetorechte für einzelne Minister kommen überhaupt nicht in Betracht", sagte er.