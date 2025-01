Öffnung zur AfD: Riskiert Merz seine Kanzlerschaft?

Die Protagonisten dabei werden immer mehr. Am Donnerstag schalt Altkanzlerin Angela Merkel ja ihren ewigen Widersacher für sein „falsches“ Vorgehen, ein bisher ungesehener Vorgang in einem Wahlkampf. Für sie war es wohl Rache und Ehrenrettung zugleich: Merz hat nicht nur einmal betont, dass es Merkels Politik war, die das Land in diese Schieflage gebracht habe. Tags darauf meldete sich dann Sebastian Kurz zu Wort, und das wirkte wie eine Gegenrede zu Merkel, die Kurz immer eher als Gegner sah: Österreichs Ex-Kanzler, selbst immer sehr strikt in Sachen Migration, nannte Merz’ Schritte via Bildzeitung nicht nur „richtig, sondern „absolut notwendig“.

Kein Zocker

Merz ist eigentlich nicht als Spieler bekannt, ein leidenschaftlicher Polit-Zocker wie FDP-Chef Christian Lindner ist er nicht. In der Union erzählen darum viele, dass der CDU-Chef aus Überzeugung gehandelt habe, dass er nach dem Mord an dem zweijährigen Yannick in Aschaffenburg derart fassungslos war, dass alles was danach folgte, für ihn auch wirklich folgen musste. Allein: Auch wenn viele in seiner eigenen Partei emotional nachvollziehen können, was ihren Chef leitet, politisch stehen nicht alle hinter ihm. Selbst aus der CSU, die traditionell ein Stück weiter rechts steht als die CDU, kommen kritische Stimmen, die fragen: Musste das jetzt wirklich sein?

Die Angst in Bayern, formuliert von einigen Bürgermeistern, ist eine „Aufwertung der AfD“. Merz bringe dazu alle Unionspolitiker in die Bredouille, die bisher stolz aufgestanden seien, wenn etwa ein AfD-Parteigänger schnell mal Goebbels zitieren habe wollen.